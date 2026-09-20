La circulación por la avenida de Huelva en Badajoz hacia la Plaza de la Libertad se cortará desde este lunes

Desvío provisional de los autobuses urbanos de Badajoz por las obras en la avenida de Huelva, de aplicación desde el 21 de septiembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz ha anunciado la aplicación, desde este lunes 21 de septiembre, de una interrupción temporal de la circulación en la avenida de Huelva con sentido hacia la Plaza de la Libertad.

A través de un comunicado, el consistorio ha recordado que, desde el inicio de los trabajos en la avenida de Huelva, permanece interrumpida la circulación en sentido desde la Plaza de la Libertad hacia la avenida Miguel Celdrán.

Sin embargo, hasta ahora se había mantenido abierto el sentido contrario, desde Miguel Celdrán hacia la Plaza de la Libertad. A partir de este lunes, este sentido también permanecerá temporalmente cerrado al tráfico, con una duración estimada, en principio, de una semana.

Esta interrupción afectará al recorrido habitual de las líneas 6, 11 y 13 del servicio de autobús urbano y, durante el fin de semana, a la línea 6F.

Las cuatro líneas comparten en este sentido el tramo comprendido entre las paradas 216 (avenida de Miguel Celdrán con calle Rafael Lucenqui) y 202 (Plaza de la Libertad, Tubasa) cuyo recorrido habitual discurre por la avenida Miguel Celdrán y la avenida de Huelva.

Mientras permanezca interrumpida la circulación, los autobuses se desviarán desde la avenida Miguel Celdrán por Enrique Segura Otaño, Plaza de la Constitución, avenida de Europa y Ronda del Pilar, incorporándose nuevamente a su recorrido habitual en la Plaza de la Libertad.

Como consecuencia de esta modificación, la parada 217 (avenida de Huelva, Ancla) quedará temporalmente fuera de servicio. Durante el desvío, las líneas afectadas efectuarán parada en la 248 (Enrique Segura Otaño, Plaza de Conquistadores), como alternativa más próxima a la 217; y la 157 (avenida de Europa, La Bomba), situada en el itinerario provisional.

A partir de la parada 202, los autobuses continuarán realizando su recorrido habitual.

El Ayuntamiento de Badajoz ha recomendado a los conductores que tengan en cuenta esta modificación temporal y utilizar, en la medida de lo posible, itinerarios alternativos durante el desarrollo de los trabajos.

Además, ha recomendado a los usuarios del transporte urbano prestar atención a las modificaciones temporales del recorrido y utilizar las paradas alternativas habilitadas.

El consistorio ha agradecido la colaboración de vecinos y usuarios durante el desarrollo de los trabajos y ha lamentado las molestias que puedan ocasionarse.