El CJEx pide en su 40º aniversario soluciones en vivienda y empleo para los jóvenes sin "confrontación partidista"

Autoridades en el acto en la Asamblea de Extremadura por el 40º aniversario del Consejo de la Juventud de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Lidia Solana, ha señalado la vivienda, el empleo y la salud mental entre las principales preocupaciones de los jóvenes en la región, y ha pedido a las autoridades soluciones a estas problemáticas alejadas de la "confrontación partidista".

"La juventud no puede seguir siendo rehén de la confrontación partidista. Estas situaciones (los problemas que sufren los jóvenes) son necesidades vitales y cuando los acuerdos no llegan en lo esencial, la ciudadanía interpreta con razón que la política ha dejado de estar a la altura de su vida cotidiana", ha alertado.

En este punto, en el acto institucional por el 40º aniversario del Consejo de la Juventud de Extremadura celebrado este viernes en la Asamblea, en Mérida, ha advertido de la "crisis de vivienda" que sufren los jóvenes, y ha defendido que "no es aceptable pedir compromiso o arraiga a una generación que no puede permitirse vivir de forma independiente".

Asimismo, ha señalado la "precariedad laboral" como otra de las preocupaciones de los jóvenes que, según ha apuntado, se ven obligados a "compatibilizar" formación con empleo como una "estrategia de supervivencia".

También ha alertado sobre los problemas de salud mental que sufren los jóvenes. "Cuando un joven siente que estudiar, preparar y trabajar no sirve para avanzar, está fallando un sistema que no te deja vivir como mereces", ha aseverado.

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta en funciones, Victoria Bazaga, ha subrayado que el Gobierno regional va a continuar trabajando "por y para" los jóvenes con "más vivienda, más empleo, más apoyo al emprendimiento" y de forma "compartida".

Mientras, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha reafirmado el "compromiso" de seguir trabajando para contribuir desde la Cámara regional a que los jóvenes se puedan quedar en la región para desarrollar su proyecto de vida, y ha invitado a éstos a aportar también su visión para poder "redefinir" y "demostrar" que el "futuro" está en la comunidad.

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