La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará este martes en aviso amarillo por temperaturas máximas de 38 grados

Archivo - Un chico se moja la cabeza - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La comarca pacense de Vegas del Guadiana estará este martes, 26 de mayo, en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de 38 grados.

Este aviso por calor se activará a las 14,00 horas de este martes y permanecerá hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Junto a esta comarca de la provincia de Badajoz, las altas temperaturas pondrán también en aviso a puntos de Cantabria y País Vasco, mientras que el viento y las olas harán lo propio con zonas de Andalucía, según la predicción de la Aemet.

De hecho, las máximas superarán los 34-36ºC en las islas canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico.

En concreto, los avisos por calor se localizarán en el Litoral cántabro, Liébana y Centro y Valle de Villaverde; Badajoz; Guipúzcoa y Vizcaya, y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En paralelo, Cádiz estará en aviso por viento y olas.

(Más información en Europa Press)