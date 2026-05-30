Las comarcas extremeñas de Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez estarán este sábado en aviso amarillo por calor

Avisos en Extremadura para el 30 de mayo - AEMET

MADRID/ MÉRIDA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas extremeñas de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y Villuercas y Montánchez, en la de Cáceres, estarán este sábado en aviso amarillo por altas temperaturas, que podrán alcanzar máximas de hasta 38 y 36 grados, respectivamente.

En concreto, los avisos por calor se activarán a las 14,00 horas y permanecerán hasta las 20,00 horas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el conjunto del país, el calor, las lluvias y las tormentas pondrán este sábado en aviso a puntos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid y La Rioja, según la predicción de la Aemet. Esto se producirá en un día en el que Córdoba y Sevilla son las capitales de provincia con previsión de máximas más altas --39ºC--.

Además, se darán probables chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en el Pirineo y entorno de la Ibérica, que podrán también afectar en forma de tormentas secas acompañadas de rachas muy fuertes de viento a zonas del centro peninsular.

En concreto, los avisos por altas temperaturas se registran en Córdoba, Jaén y Sevilla; Zaragoza; Badajoz y Cáceres; y Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste. Además, los tormentas están en Teruel y Zaragoza; Soria; Barcelona y Girona --que también están en aviso por lluvias--; y la Ibérica riojana.

Aemet señala que este sábado se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. La excepción estará en el norte de Canarias y en el área cantábrica, así como en Galicia a primeras horas, todas estas zonas en las que predominarán los cielos nubosos.

Por la tarde se formará abundante nubosidad de evolución en el interior peninsular, con tormentas y chubascos en regiones de montaña del centro y nordeste que podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento en Pirineos y entorno de la Ibérica.

Asimismo se podrán dar tormentas secas acompañadas localmente de rachas muy fuertes de viento en otras regiones del centro peninsular. Mientras tanto, la predicción también recoge bancos de niebla matinales en Galicia, alto Ebro y área cantábrica, con posibles brumas costeras en Alborán.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas descenderán en Baleares, tercio norte y fachada oriental peninsular, y que subirán en Andalucía occidental y litorales de Alborán. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso en la mitad sur de la Península y habrá un predominio de los descensos en el área cantábrica, alto Ebro y Galicia.

En este marco, los valores se mantendrán elevados para la época en la mayor parte de España. De esta manera, superarán los 34 a 36ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur peninsular y depresiones del tercio nordeste e incluso rebasar los 38ºC en Guadiana y Guadalquivir. Además, se darán noches tropicales, con mínimas por encima de los 20ºC, en el cuadrante suroeste así como en puntos del litoral mediterráneo y de las depresiones del nordeste.

Por lo demás, Aemet ha indicado que mañana soplará el alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado de levante en el Estrecho, de norte en los litorales gallegos y de oeste en los cantábricos. En el resto del país se registrará en líneas generales viento flojo que arreciará por la tarde. A su vez, predominará la componente norte en Baleares y Galicia, la este en el Levante, la sur en el sureste peninsular y la oeste en el resto.