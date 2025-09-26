Comienza la obra de la cúpula del yacimiento de Casas del Turuñuelo que estará culminada en junio de 2026

Foto de familia en la firma del acta de inicio de obra de la cúpula de Cásas del Turuñuelo. - JUNTA DE EXTREMADURA

GUAREÑA (BADAJOZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha firmado este viernes el acta de inicio de la obra de la nueva cúpula del yacimiento de Casas del Turuñuelo, un proyecto en el que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural invertirá 6 millones de euros para construir una de las mayores estructuras de su clase en el país.

La cúpula, que cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea, tendrá una doble función. Por un lado, protegerá un yacimiento que los arqueólogos coinciden en señalar como referente internacional para entender la cultura tartésica.

Y, por otro, pondrá en valor el lugar, ubicado en el término municipal de Guareña y que en los últimos años ha propiciado hallazgos claves para entender este periodo de la historia. Entre ellos, los restos de bustos antropomorfos del siglo V antes de Cristo.

De hecho, los especialistas coinciden en señalarlo como uno de los enclaves arqueológicos más singulares de la Península Ibérica, con el atractivo turístico que esto implica y que aumentará con la estructura que empieza a levantarse sobre el terreno, indica la Junta en una comunicado.

Ejecutará el contrato la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Gévora Construcciones y Avintia Proyectos y Construcciones S.L. El plazo de ejecución es de nueve meses, por lo que la fecha estimada de final de obra es el 26 de junio de 2026.

CUBIERTA AJARDINADA

La nueva cubierta, metálica y ajardinada, encapsulará el túmulo, preservando sus muros de adobe frente a la erosión del viento y la humedad.

El nuevo espacio no solo garantizará la conservación a largo plazo del enclave, declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en el año 2021, sino que además incorporará instalaciones turísticas y museísticas.

Entre ellas, rampas que facilitarán la visita a distintas alturas, salas de exposiciones y espacios técnicos, lo que convertirá al Turuñuelo en un motor de desarrollo rural, turístico y económico para la comarca de Vegas Altas.

Con esta medida, financiada en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 y del PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Común) 2023-2027, el Gobierno de María Guardiola reafirma su compromiso con la protección del patrimonio histórico-cultural y con la revitalización de las zonas rurales.