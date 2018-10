Un congreso en Badajoz busca "aunar esfuerzos" para una mayor visibilidad de la mujer ejecutiva en el mundo empresarial

Publicado 25/10/2018 15:02:14 CET

BADAJOZ, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El I Congreso Extremeño de Mujeres Ejecutivas, Directivas e Influyentes, que se celebra este jueves en Badajoz, busca "aunar esfuerzos para conseguir la igualdad de derechos de las personas por encima de géneros" así como "dar visibilidad a las mujeres en el mundo empresarial".

Así lo ha explicado la CEO de Almattia y presidenta del comité organizador de este congreso, Pilar Coslado, quien ha puesto en valor que es "totalmente necesario" un evento como este para también animar a las mujeres "a dar el paso de aceptar retos".

En declaraciones a los medios previas a la inauguración del encuentro, Coslado ha subrayado que en el mismo hay "250 congresistas" así como que su "intención" con este congreso es "conseguir que cada vez haya más mujeres que se animen". "Mujeres hay pero parece que estamos en la sombra y tenemos que dar el paso para ser más visibles", ha remarcado.

Del mismo modo, ha añadido que la radiografía de mujeres ejecutivas y directivas en Extremadura es "muy pequeñita, apenas se ve la imagen" pero ha afirmado que hay "cada vez hay más mujeres que sí que dan el paso".

Coslado también ha detallado que este congreso cuenta con una ponencia "estrella" por parte de la periodista Teresa Viejo denominada 'La curiosidad salvó al gato' y una mesa redonda titulada 'Un modelo para el cambio', toda vez que la jornada se completa con "píldoras", es decir, conferencias de veinte minutos de diversas temáticas.

ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR

Por su parte, la directora general de Empresa de la Junta, Ana María Vega, que también ha participado en este congreso, ha destacado que estos espacios "son importantísimos" porque en ellos "se reflexiona sobre cuáles son las dificultades, los problemas y cuáles son las fortalezas" que existen para conseguir el "cambio".

Vega ha recordado que ayer murió la ex ministra Carmen Alborch que, según ha afirmado, "es un referente" y un "espejo" para las mujeres y ha destacado que las féminas ya no aguantan "más tanta diferencia, tanta brecha" por lo que ha hecho un llamamiento a la unidad "para cambiar esta realidad".

Asimismo, la directora general ha resaltado que en su departamento están desarrollando la estrategia 'Mujeres Emprendedoras' que cuenta con una "plataforma" para "seguir conectando a mujeres, no sólo hoy en este encuentro sino regularmente" para "seguir tejiendo redes" para ayudarse "entre todas".

"Es importantísima la visibilidad, a veces lo que no vemos no existe, tenemos muchas mujeres en Extremadura que hacen cosas importantísimas pero no se las conoce; y necesitamos conocer esos referentes para que den los pasos definitivos hacia los puestos de poder que también estamos preparadas para asumir", ha aseverado.

Finalmente, sobre el número de mujeres ejecutivas y directivas en Extremadura, Vega ha reconocido que hay "una brecha importante" que tienen que "trabajar" porque "todavía no hay suficientes". "También faltan estudios con datos sobre mujeres empresarias y directivas en Extremadura y estamos también trabajando en ello", ha concluido.