La consejera de Agricultura denunciará a la portavoz del PSOE por las "calumnias" sobre el cobro de ayudas por su finca

MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha anunciado que presentará una denuncia contra la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, por las acusaciones "falsas" acerca del supuesto cobro de unas ayudas para paliar los efectos de la sequía en unos terrenos de su propiedad.

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su intervención en el Pleno de la Asamblea de este jueves, para responder a una pregunta del Grupo Socialista sobre esta misma cuestión, Mercedes Morán ha señalado que ha tomado esta decisión para defender su "honor" de las "injurias y calumnias" que los socialistas vienen vertiendo sobre ella en los últimos meses.

Al respecto, ha reiterado que es "absolutamente falso" que tenga alguna explotación agraria, que haya solicitado "ningún tipo de ayuda" y que las haya cobrado. Al respecto, ha remarcado que el PSOE "embarra, calumnia, injuria y lo hace además a sabiendas de que todo es falso".

De esta forma, y al considerar que estas acusaciones atentan contra su honor, ha tomado "la decisión de iniciar acciones legales", si bien no ha aclarado donde interpondrá la querella, a expensas de sus asesores legales, contra la portavoz del Partido Socialista de Extremadura, después de que esta asegurara "categóricamente" que había "diseñado" unas ayudas para beneficiarse de ellas y que además "las había cobrado".

"Todo esto es absolutamente falso y no voy a permitir acusaciones basadas en la mentira. No me van a callar, no me voy a esconder y, desde luego, no voy a permitir calumnias", ha afirmado, para añadir que no descarta ampliar esta denuncia a aquellos representantes del PSOE que se hagan "eco" de estas afirmaciones.

