La consejera de Salud atiende a un hombre indispuesto en la misa del Día de Extremadura en Guadalupe

Archivo - La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, durante una intervención en un pleno de la Asamblea. Archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha atendido a un hombre que ha sufrido un desvanecimiento durante la solemne misa por el Día de Extremadura que se ha celebrado este lunes, 8 de septiembre, en el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la comunidad autónoma.

García Espada, que ha ejercido de médico del 112 hasta su incorporación al cargo de consejera, ha ayudado a estabilizar la hombre, que había perdido el conocimiento, antes de ser trasladado por los miembros de Cruz Roja hasta el centro de salud de Guadalupe, según han confirmado a Europa Press fuentes del Servicio Extremeño de Salud.