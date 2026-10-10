La Consejería de Educación concede los Premios Extraordinarios de ESO a seis estudiantes

Archivo - Jóvenes de distintas partes de Extremadura realizan las pruebas para optar a los Premios Extraordinarios de la ESO de la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha concedido los Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso 2025/2026 a seis estudiantes de centros educativos extremeños, tras un proceso de selección en el que se ha valorado tanto su expediente académico como los resultados obtenidos en las pruebas convocadas al efecto.

Las personas premiadas son Vera Muñoz Calle, del IES Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera; Pablo Ruiz Calle, del IES Pedro de Valdivia de Villanueva de la Serena; Ener Vivas Ardila, del IES Zurbarán de Badajoz; Eduardo Luque Cortés, del IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena; Fátima Rodríguez Miranda, del IES Bioclimático de Badajoz; y Emma Rama Alonso, del IES Parque de Monfragüe de Plasencia.

El procedimiento de adjudicación ha incluido la realización de tres ejercicios sobre contenidos curriculares de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera. Las pruebas se celebraron el pasado 15 de julio en el IES Santa Eulalia de Mérida.

Para optar a estos galardones, los candidatos debían haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la evaluación final ordinaria del curso 2025/2026, con todas las materias superadas y una nota media igual o superior a 9. Asimismo, debían acreditar una calificación final de sobresaliente en el último curso de ESO en las materias objeto de la prueba de selección.

Los alumnos y alumnas galardonados recibirán un premio de 600 euros cada uno.