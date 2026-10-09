Los conservatorios de la Diputación de Badajoz inician el curso con 488 estudiantes, cifra más alta de su trayectoria

Acto de apertura de curso de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BADAJOZ, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los conservatorios de la Diputación de Badajoz, el Profesional 'Juan Vázquez' y el Superior 'Bonifacio Gil', han iniciado el curso académico 2026 - 2027 con la cifra más alta de alumnado de su trayectoria conjunta, 488 estudiantes matriculados entre 355 en el primero y 133 en el segundo.

El Conservatorio Profesional cuenta con 45 docentes y una amplia actividad colectiva, con bandas, orquestas, coros y agrupaciones especializadas, además de itinerarios de Flamenco, en las modalidades de guitarra y cante, que mantienen todas sus plazas cubiertas y listas de espera. Su alumnado procede de más de una treintena de localidades, reflejo del alcance territorial de esta formación.

Por su parte, el Conservatorio Superior ofrece 18 especialidades e itinerarios instrumentales y de composición, impulsa la práctica artística mediante conciertos, concursos y clases magistrales y refuerza su dimensión internacional dado que tres estudiantes participan este curso en el programa Erasmus, con estancias en Lisboa y Frankfurt.

El acto de apertura de ambos centros, celebrado en el salón noble del palacio provincial, ha permitido dar la bienvenida a la comunidad educativa y poner en valor el compromiso de la institución provincial con la formación musical.

En este sentido, el director del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, Manuel Candalija, ha deseado a quienes se incorporan por primera vez y a quienes continúan sus estudios que aprovechen las oportunidades que ofrece el nuevo curso. También ha reconocido el papel de las familias y el del profesorado y ha destacado el esfuerzo de la diputación por mejorar los medios materiales y las condiciones de aprendizaje.

Entre las actuaciones, figura la adquisición para el Conservatorio Superior de 100 sillas orquestales y 100 atriles profesionales, destinados a clases, ensayos, conciertos y estudio individual. A ello se suma la incorporación de profesorado específico de trompeta y tuba y la ampliación de las posibilidades formativas, con una nueva optativa de Desarrollo Profesional en el Conservatorio 'Juan Vázquez', aprobada por la Consejería de Educación y única en Extremadura, que orientará al alumnado sobre sus futuras salidas laborales y académicas.

El director del Conservatorio Profesional Bonifacio Gil y representante de ambos centros en esta ocasión, Jesús David Valero, se ha dirigido al profesorado y al alumnado de distintas edades para recordar que el comienzo de curso constituye una nueva oportunidad para crecer como profesionales y como personas. Tras agradecer su colaboración, ha expresado su disposición a seguir trabajando para dar continuidad a la trayectoria de las dos instituciones..

La apertura ha incluido la lección inaugural del catedrático de Sonología del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Pere Vicalet, centrada en la evolución de los lenguajes musicales y en la relación entre vanguardia y tradición.

Durante el acto se ha dedicado también un "emotivo recuerdo" a Ricardo Cabezas, anterior diputado provincial, "por su estrecha vinculación con la música y su implicación con los conservatorios durante años", según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.