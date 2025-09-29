El Consorcio Promedio refuerza el servicio de recogida de residuos durante la Feria Ganadera de Zafra

BADAJOZ, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de los Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz (Promedio) ha activado en colaboración con el Ayuntamiento de Zafra el dispositivo especial de recogida de residuos urbanos durante la Feria Internacional Ganadera (FIG) segedana, que incluye 300 contenedores y servicio permanente en el recinto ferial desde el 2 al 7 de octubre.

Se distribuirán en los diferentes viales del ferial 250 contenedores de fracción resto y 50 contenedores amarillos dedicados a la recogida de envases de plástico, latas metálicas y briks.

En cuanto a la recogida, los camiones y operarios y operarias del servicio provincial de Promedio realizarán en todas las jornadas cuatro turnos de recogida de la fracción resto para dar cobertura al ferial las 24 horas, junto con una máquina de agua a presión para limpiar los contenedores y su entorno.

En relación a los envases de plástico, latas y briks, la recogida del contenedor amarillo se realizará una vez al día, a primera hora de la mañana, explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

El consorcio contará con una zona habilitada para el vertido de los residuos desde los camiones "satélites" que circularán por el ferial en un camión "nodriza", que será el encargado de transportar los residuos al Ecoparque de Mérida para su tratamiento o reciclaje.

Cada año Promedio hace acopio de más de 250 toneladas de residuos urbanos en el municipio de Zafra durante la feria, llegándose a multiplicar en algunas jornadas hasta por cinco el volumen de residuos que se recogen habitualmente en la localidad.

Por otro lado, el punto limpio de Promedio en Zafra contará durante la feria con un horario reducido de apertura. La instalación permanecerá cerrada el viernes (3 de octubre), sábado (4 de octubre), el domingo (5 de octubre) y el martes (7 de octubre). Durante el jueves (2 de octubre) y lunes (6 de octubre), el punto limpio tendrá sus puertas abiertas de 08,00 a 14,00 horas.