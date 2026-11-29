Colegio electoral, elecciones, 29N - EUROPA PRESS

MÉRIDA/MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 100% de las 1.417 mesas electorales previstas en Extremadura para el desarrollo de la jornada de elecciones generales de este 29 de noviembre se han constituido con normalidad a las 9,13 horas, según los datos aportados por el Ministerio del Interior

En Badajoz, se han constituido las 904 mesas previstas, mientras que en Cáceres se han instalado las 513 previstas.

En el resto de España, han quedado constituidas el 99,9% de las mesas con normalidad a las 10,00 horas. En concreto, estaban abiertas un total de 60.986 mesas electorales de las 61.033 previstas en estas elecciones generales, según los datos recogidos en la web resultados.29neleccionesgenerales.com.

Además de Extremadura, a las 10,00 horas también estaban constituidas todas las mesas en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Murcia, y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Únicamente en Castilla y León y Canarias quedaban algunas mesas por constituir. En concreto, en Castilla y León se han constituido el 99,95% de las mesas, solo quedaban dos por constituir, y en Canarias el 97,31%.