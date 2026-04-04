Continúa la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el pasado jueves

Prosigue la búsqueda de un hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) la noche del Jueves al Viernes Santo. - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

Numerosos agentes de la Guardia Civil prosiguen la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) en la noche del Jueves al Viernes Santo.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que hasta el lugar han acudido ya agentes de distintas especialidades, entre ellas, del servicio aéreo, con un helicóptero, drones y perros especializados en la búsqueda de personas.

También se han sumado a la búsqueda medios de la Diputación de Cáceres, con un perro especializado en búsqueda de personas, y voluntarios coordinados por el operativo.

Todos ellos trabajan "intensamente" para hallar alguna pista sobre el paradero de este hombre, que mide aproximadamente 1,75 metros, presenta complexión delgada, podría llevar gorra y vestía un chaleco verde en el momento de su desaparición. Además, presenta dificultades para comunicarse y desplazarse, informa la Guardia Civil.

La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana y cualquier información que pueda ayudar a su localización puede comunicarse al teléfono 062 del cuerpo de seguridad.