Controlado un incendio forestal entre Malpartida de Plasencia y Plasencia

Archivo - Helicóptero del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal entre las localidades cacereñas de Malpartida de Plasencia y Plasencia ha quedado controlado y en la zona continúan trabajando medios de extinción en labores de refresco.

Cabe destacar que el Plan Infoex declaró el nivel 1 de peligrosidad para este fuego, que finalmente quedó desactivado a las 2,20 horas y el fuego estabilizado horas después, ha informado la Guardia Civil.

En la zona continúan trabajando los medios de extinción en labores de refresco, con el apoyo de patrullas de la Guardia Civil que permanecen en el lugar para garantizar la seguridad y facilitar el desarrollo de las actuaciones.

Por otro lado, se declaró sobre las 01,15 horas, un incendio forestal entre Montehermoso y Valrío, que permanece activo. En la zona continúan actuando los medios de extinción, apoyados por varias patrullas de la Guardia Civil, tanto de Seguridad Ciudadana como de la Agrupación de Tráfico.