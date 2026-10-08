Convalidado el decreto extremeño que destina 10 millones en ayudas a zonas afectadas por incendios forestales del verano

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, en el pleno de la Asamblea para la convalidación del decreto de ayudas tras los incendios del pasado verano - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves, día 8, el decreto-ley 5/2026, de 1 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en la comunidad durante el pasado verano y en materia preventiva.

Dicho decreto, que ha sido convalidado con el apoyo unánime de PP, Vox, PSOE y Unidas por Extremadura, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en reunión de 1 de septiembre en Vegas de Coria (Cáceres), y publicado en el Diario Oficial de la comunidad el 9 de septiembre.

Cabe apuntar que pese a su apoyo a la convalidación, el PSOE solicitó la tramitación de la iniciativa como proyecto de ley, petición que contó con el apoyo también de Unidas, pero que fue denegada por el voto en contra del PP y de Vox. Así, el decreto ha sido convalidado en sus propios términos.

El decreto ley y el resto de medidas aprobadas en el citado Consejo de Gobierno permitirá poner en marcha un paquete de más de una treintena de actuaciones con un montante de 10.025.000 euros.

De este modo lo ha desgranado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, Abel Bautista, durante la sesión plenaria de este jueves, en la que ha defendido la reacción del Gobierno de María Guardiola tras los incendios del verano en la comunidad, y ha pedido que en la votación del decreto ley se dejase "al margen la política", por aludir a situaciones de emergencias.

"Seamos propositivos, por tanto, y no destructivos. Los afectados lo piden cada vez que hay una emergencia y nuestros montes y nuestros pueblos no pueden esperar", ha espetado en la defensa del decreto este jueves antes de su convalidación en la Cámara extremeña.

Por su parte, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha considerado que el aprobado por la Junta es un "buen" decreto, y ha lamentado que con anteriores ejecutivos regionales del PSOE "no" se aplicaban medidas de respuesta a las consecuencias de incendios.

Mientras, la diputada del PSOE María Curiel Muñoz no ha cuestionado la necesidad de ayudar a los afectados por el incendio, pero ha lamentado que "de nuevo" se vive la situación de 2025 de "carencia en las respuestas" adecuadas.

De su lado, el diputado de Vox Alfredo Galavís ha defendido la respuesta del Ejecutivo autonómico a los afectados por los incendios del verano en la región, toda vez que "las ayudas tienen que llegar y tienen que ser reales e inmediatas".

A su vez, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández ha lamentado que la Junta sigue sin aplicar las partidas necesarias en materia de prevención de incendios, así como que se ejecuten las ayudas que se concedan.

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