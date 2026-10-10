Convocados los Premios Joven Empresario 2026 que reconocen el talento del tejido empresarial de Extremadura

Logo del VIII Premio Joven Empresario de Extremadura, que se celebra el próximo 16 de octubre de 2026 en Mérida. - AJE EXTREMADURA

MÉRIDA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Emprendedores y Empresarios de Extremadura (AJE Extremadura) ha anunciado la celebración de los Premios Joven Empresario 2026, un evento diseñado para poner en valor "la innovación, el esfuerzo y la capacidad de superación" de los jóvenes empresarios y emprendedores de la región.

La gala se celebrará el 16 de octubre en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida, a partir de las 10,30 horas, y estará conducida por el creador de contenido y humorista español en Tiktok, Rikomedy, según ha informado la asociación en un comunicado.

Para la selección de los galardonados, un comité se encarga de elegir a los finalistas de cada categoría, mientras que un jurado compuesto por perfiles empresariales, políticos y periodísticos -y presidido por el presidente de AJE Extremadura- es el responsable de elegir a los ganadores. Así, la gala constituirá el acto institucional donde se hace entrega oficial de los reconocimientos.

En esta edición, los premios reconocen la excelencia empresarial a través de siete categorías adaptadas a distintos perfiles: 'Futuro', dirigido a pre-emprendedores que ya están desarrollando su proyecto, aunque todavía no lo hayan lanzado; 'Iniciativa Emprendedora', destinado a empresas de menos de tres años de actividad; e 'Impulso rural', enfocado a proyectos que generan empleo y fijan población en localidades de menos de 5.000 habitantes en Extremadura.

El resto de categorías son la de 'Desarrollo Tecnológico', diseñado para los han hecho de la tecnología una palanca de negocio "real" a través de la automatización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el desarrollo propio; 'Relevo generacional', dirigido a empresas que han pasado el testigo a una nueva generación; 'Joven Empresario', uno de los galardones más importantes de la gala, enfocado a quien ha consolidado un proyecto empresarial de referencia. Se valora especialmente el empleo generado, las cuentas anuales y el impacto en Extremadura, y 'Trayectoria Empresarial', el reconocimiento de mayor peso institucional, otorgado al esfuerzo sostenido en el tiempo, la consolidación del negocio y su implantación en el mercado extremeño.

Los VIII Premios AJE Extremadura contarán con la apertura institucional de la Diputación de Badajoz, la Alcaldía de Mérida y la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura.

El acto incluirá una mesa redonda sobre emprendimiento liderada por el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), Antonio Magraner, junto a los empresarios del Templo de los Arroces, Andrés Alvarez del Templo, y de Incalexa, Ángel López, que han sido las primeras empresas de la región seleccionadas como ganadoras del Premio Joven Empresario 2026 a nivel nacional.