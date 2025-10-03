Corros, exposiciones y jornadas protagonizan la Feria Chica de Mérida para celebrar 600 años del pueblo gitano en España

MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Chica de Mérida se celebrará el próximo fin de semana, días 10 y 11 de octubre, con actos culturales y actividades que servirán para reconocer el valor cultural del pueblo gitano y conmemorar los 600 años de su llegada a la Península Ibérica.

En la presentación del programa de actividades, la delegada de Festejos del Ayuntamiento de Mérida, Ana Aragoneses, ha adelantado que desde este sábado, hasta el día 17, se podrá ver en la Plaza de España una exposición de carteles con paneles exteriores con el objetivo de "manifestar toda la trayectoria del pueblo gitano", a cargo de la Asociación para la Convivencia y el Progreso del Pueblo Gitano.

Así, el viernes, día 10, a las 19,00 horas, en la Asamblea de Extremadura, tendrá lugar la segunda jornada de salud de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas de Extremadura, Khetane Rromnia con el objetivo de "trabajar por el derecho a la salud integral de las mujeres gitanas en el ámbito rural", ha anunciado la delegada.

En este sentido, la concejala ha agradecido a la asociación que haya vuelto a elegir a Mérida como sede de las jornadas, y en concreto a la Feria Chica para que puedan participar las asociaciones de mujeres de toda Extremadura.

Posteriormente, a las 20,00 horas tendrá lugar la inauguración oficial que se celebrará en el mismo lugar a cargo de la presidenta de la Asociación Romis Calis (Mujeres Gitanas de Badajoz), Manuela Salazar, una "mujer referente en el movimiento asociativo de mujeres gitanas con más de casi 30 años en la asociación donde trabaja especialmente con mujeres apostando por la cultura y la educación del pueblo gitano", ha explicado la delegada.

Posteriormente se inaugurarán dos exposiciones. La primera de ellas organizada por la Fundación Secretariado Gitano, que conmemora los 600 años del pueblo gitano en la Península con ilustraciones de Daniel Belchí para mostrar "la historia, los símbolos, los valores y las aportaciones culturales que ofrecen una imagen alejada de estereotipos y que contribuye a conocer mejor al pueblo gitano".

La segunda exposición, titulada 'Museo del Flamenco Pop', de la artista y compositora Cathy Claret, invita a recordar y celebrar la innovación de los artistas gitanos, y seguidamente, en la Plaza de España habrá una actuación musical de los corros y la convivencia a las 22,00 horas a cargo de La Mari de las 3000 junto a Tobalo al piano.

El pianista también acompañará el sábado 11 tendrá lugar la actuación, a las 22,00 horas, en la Plaza de España, a Keli, que protagonizará un momento de "encuentro entre gitanos y gitanas en la Plaza de España, como lugar de referencia para conmemorar tradicionalmente las ferias chicas", ha explicado la delegada.

Finalmente, ha agradecido a las entidades colaboradoras, entre ellas Asociación Convivencia y Progreso del Pueblo Gitano y la Federación Secretariado de Gitanos, por estar siempre presentes en una fiesta que es un "referente a nivel cultural", así como también ha invitado a la ciudadanía a asistir a la feria "para hacer que esta fiesta siga siendo visible y poder enseñar las aportaciones que el pueblo gitano ha hecho a nuestra sociedad".