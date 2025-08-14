Cortada la A-66 y la N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia

MÉRIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha cortado la autovía A-66, que une Extremadura con la Comunidad de Madrid, y la carretera N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, cuya evolución preocupa en la madrugada de este jueves por las fuertes rachas de viento que se esperan.

En concreto, las autoridades han cerrado el tráfico de la A-66 en el punto kilométrico 449, según ha informado el 112 de Extremadura en un mensaje en 'X', en el que también ha pedido a la población que siga las indicaciones e instrucciones de la Guardia Civil.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha informado previamente de que el incendio en Jarilla (Cáceres) sigue descontrolado y ha mostrado su preocupación por las fuertes rachas de viento que se podrían registrar esta madrugada en la zona.

Así, ha apuntado que, a partir de las 04,00 horas cambiarán "radicalmente las condiciones" y se podrían registrar rachas de viento "fuerte y muy fuerte" superiores a los 50 kilómetros por hora.

"Esto hace que el incendio que conocemos ahora mismo no sea el que conozcamos a partir de las 04,00 o 05,00 de la mañana", ha expuesto Bautista en declaraciones a los medios tras participar en la reunión del Cecopi de las 21,00 horas.

Del mismo modo, el consejero extremeño ha señalado que no se puede hablar de ningún porcentaje de perímetro consolidado del mismo y que se sigue trabajando en todos los frentes. "En este momento nos preocupa mucho Cabezabellosa y que baje también hacia la autovía en este término, entre Cabezabellosa y Jarilla", ha señalado.

Por ello, Bautista ha incidido en que se va a seguir trabajando en todo el frente completo para consolidarlo y, aunque ha reconocido que es "complicado" consolidar ese perímetro, se hará durante la noche "lo mejor posible".

A los trabajos terrestres durante la noche, se unirán a partir de la mañana de este jueves los medios aéreos, que también tendrán una situación de viento muy complicada y habrá que ver "hasta qué punto pueden actuar en esas tareas de extinción".