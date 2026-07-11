Cotrina: "Guardiola intenta suspender el Debate del Estado de la Región porque no tiene respuestas para la gente"

La secretaria general de Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, el secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Javi Álvarez, y el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, a 11 de julio de 2026 en Mérida. - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha afirmado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "intenta suprimir el Debate del Estado de la Región porque no tiene respuestas para la gente ni para los jóvenes".

El líder de los socialistas extremeños ha hecho estas declaraciones en su intervención en el XI Congreso de Juventudes Socialistas de Extremadura que se celebra este sábado en Mérida. Al acto han asistido, además, el secretario general electo de Juventudes Socialistas de Extremadura, Javi Álvarez, y la secretaria general de Juventudes Socialistas de España, Aránzazu Figueroa.

En su intervención, Cotrina ha sostenido que, mientras la juventud socialista se reúne este fin de semana para debatir y mirar al futuro, Guardiola "quiere hacer justo lo contrario, es decir, esconderse y evitar el debate para no dar explicaciones a los extremeños".

Frente a esta situación, el socialista ha defendido la pertinencia de celebrar el Congreso de Juventudes Socialistas, al afirmar que tiene hoy "más sentido que nunca". Además, también ha afirmado que la juventud del PSOE "siempre ha sido movimiento, no quedarse quieta" y ha asegurado que Extremadura necesita ahora unas juventudes más "vivas, críticas, formadas, valientes y organizadas que nunca".

A vueltas con la negativa de Guardiola de celebrar el debate, Sánchez Cotrina ha considerado esta situación "casi normal": "Cómo va a querer debatir quien no ha sido capaz de solucionar el problema de la vivienda y ha llevado el precio a los índices más altos de la historia de Extremadura, o quien ha aumentado en cinco puntos desde que gobierna la tasa de abandono escolar o ha permitido que Ayuso obligue a 3.500 jóvenes a tener que abandonar Extremadura y empadronarse en Madrid para recibir bonos transporte", ha sentenciado el secretario general del PSOE extremeño.

Para Cotrina, evitar el debate parlamentario es un "síntoma claro" de que la presidenta de la Junta de Extremadura "teme explicar por qué va a dejar a los pueblos extremeños sin médicos este verano, que no sabe qué hacer con el aumento de las listas en dependencia, con el calor insoportable de los niños y niñas en las aulas de los colegios o con que los servicios públicos estén al borde del colapso pese a contar con los presupuestos más altos de la historia".

El líder de los socialistas extremeños ha asegurado que Guardiola "no quiere dar la cara" porque "entre Extremadura y Vox, eligió a Vox y entregó la agenda de la región a la derecha más dura".

Así, el PSOE de Extremadura se ha mostrado contrario a "normalizar a una presidenta que no da la cara". "Que no cuenten con nosotros para permitir que pase más de un año sin que la presidenta de la Junta dé la cara", ha manifestado Sánchez Cotrina, quien ha avanzado también que no se trata "solo" de si hay debate o no, sino de que Extremadura "debe tener un gobierno que rinda cuentas, una oposición a la que se le permita hacer su trabajo y que la ciudadanía sepa qué se va a hacer son su sanidad, su educación, su vivienda y con su futuro".

Finalmente, Sánchez Cotrina ha pedido a Juventudes Socialistas que le digan al PSOE "dónde falta juventud, dónde falta calle, feminismo, territorio y valentía", a la vez que ha animado a la nueva dirección de la organización juvenil a "salir a la calle para hacer que avance el socialismo y retrocedan los recortes de derechos y libertades" porque "cuando Juventudes Socialistas se mueven, Extremadura avanza".