La creación de empresas sube un 10,5% interanual en septiembre en Extremadura y las disoluciones aumentan un 50%

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MADRID/MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Extremadura ha subido un 10,5% en septiembre en tasa interanual con un total 105 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas han sido 21, un 50 por ciento más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Extremadura encadena dos meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 105 empresas creadas el pasado mes de septiembre se han suscrito algo más de 27,58 millones de euros.

A su vez, a nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles ha bajado un 0,9 por ciento en septiembre en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 9.174 empresas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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