CSIF insta a la Junta a convocar los concursos de traslado, ascenso y promoción interna antes de las OPE de 2022 y 2023

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha instado a la Junta de Extremadura a que convoque los concursos de traslados, de ascenso y promoción interna antes de las oposiciones de las Ofertas de Empleo Público de 2022 y 2023, que se acumulan por la administración a la actual oferta de 2021, y que según la Junta serán convocadas antes de final de año.

CSIF estima que esta decisión debe de realizarse para "no vulnerar los derechos de los empleados públicos que tienen su plaza fija" en la Junta de Extremadura, tanto para el personal funcionario como para el laboral, de manera que "los concursos de traslados y ascensos se puedan ir resolviendo con anterioridad a la elección de plazas de las ya referidas oposiciones y que los opositores no deban esperar años para poder acceder a su puesto de trabajo", señala el sindicato en nota de prensa.

Según recuerda CSIF, hace tan sólo unos meses CSIF ya ha recogido y registrado más de 4.000 firmas exigiendo dichos concursos, incluidos los puestos de estructura de personal funcionario que lleva más de 10 años sin convocarse.

De esta manera, CSIF pide a la Junta que los concursos se resuelvan con anterioridad a la elección de plaza con el fin de que los opositores "no tengan que esperar años para acceder a su puesto laboral tras aprobar la oposición", concluye.