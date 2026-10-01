CSIF, UGT y CCOO se concentran ante la Junta para exigir la equiparación salarial en Administración General y el SES

Los sindicatos CSIF, UGT y CCOO vuelven a concentrarse en Mérida para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General y el SES. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO han celebrado una nueva concentración para exigir a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, una fecha para celebrar una reunión en la que presente una propuesta concreta de cara a la negociación de la equiparación salarial de los empleados públicos de los sectores de la Administración General y la Sanidad.

Los representantes de los trabajadores públicos de la Administración autonómica han convocado un nuevo paro en los centros de trabajo y una concentración frente a edificio III Milenio de Mérida este jueves, enmarcada en el calendario de movilizaciones fijado por los sindicatos que desembocará, si no se alcanza un acuerdo antes, en la convocatoria de huelga fijada para el próximo 11 de noviembre.

Con una pancarta en la que se puede leer el lema 'Mismo trabajo, mismo salario. Equiparación salarial ya!, y con cánticos como "Elena, escucha, estamos en la lucha", o "María Guardiola, estamos en la cola", los representantes sindicales, junto a algunos empleados públicos que se han sumado a la protesta, han reclamado fechas y propuestas concretas para poner avanzar en una negociación que por el momento se reduce a un encuentro "informal".

"Queda un día menos para la huelga", han coincidido los responsables de las tres centrales sindicales. El delegado sindical CSIF Extremadura, Miguel Lázaro, ha señalado que "no es de justicia" que los empleados públicos de la comunidad autónoma estén cobrando un 20 % menos que en otras comunidades por "hacer exactamente el mismo trabajo".

Asimismo, ha afeado a la consejera extremeña que pretenda separar a los sectores de la Administración General y el Servicio Extremeño de Salud, en tanto que se trata de "un problema que incumbe a todos los trabajadores", sobre el cual "afortunadamente" ya se ha llegado a un acuerdo con el personal docente.

UNIDAD PARA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SANIDAD

Así, y aunque ha mostrado su confianza en que "hasta el último momento" se puedan alcanzar acuerdos, lo cierto es que el reloj corre a favor del paro general: "queda un día menos para la huelga".

En esta misma línea, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Erika Gutiérrez, ha criticado que la consejera se quiera "olvidar de un sector tan importante como es el sanitario". "No queremos que nos divida. Queremos una equiparación salarial real para todos los sectores de la Junta de Extremadura", ha subrayado, para remarcar que ya han demostrado su "unión" y "compromiso".

Por ello, subraya que están "cansados de que la consejera siga mareando la perdiz", porque lo que quieren es que convoque una mesa para trasladarles su propuesta, porque hasta ahora solamente ha habido una "reunión informal".

"Las propuestas se hacen en la mesa, no en declaraciones (en los medios de comunicación)", ha apuntado Gutiérrez, quien ha reiterado que la brecha salarial quedaría resuelta con los "150 millones de las eléctricas", en alusión a la rebaja de la ecotasa autonómica.

A su vez, el coordinador del Área Pública de CCOO Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, ha abundado en que "el tiempo corre ya en contra del acuerdo", teniendo en cuenta que los planteamiento de la administración les están llegando por la prensa.

En este sentido, se pregunta si Manzano cometió un "error" o tuvo un "desliz" este pasado miércoles, al señalar que la oferta realizaba supondría 50 euros a cada trabajador, una cifra que difiere de la que les planteó en la última reunión celebrada.

Nicolás sostiene que estas declaraciones tienen la intención de "dividir a los trabajadores", y que responden a una "estrategia inequívoca de buscar un enfrentamiento" entre los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud y los trabajadores de la Administración General.

Asimismo, cree que la consejera está tratando de "dividir las legítimas reivindicaciones de ambos sectores utilizando la mesa sectorial".

El responsable sindical reclama a la consejera que deje de utilizar a los medios de comunicación para lanzar sus propuestas, y que lo haga en el lugar que corresponde, una mesa general que debe convocar "de forma urgente", a la que lleve su propuesta desagregada por sectores y por categorías, para, a partir de ese momento, "hablar".

En este sentido, advierte que no se puede negociar planteando "propuestas medias en un sector como la Administración General, que es diverso", sino que tiene que hacer "una propuesta concreta, ver cómo afecta a cada categoría y a partir de ahí negociar", ha insistido.

CUESTIÓN DE PREFERENCIAS

Por último, ha desmentido que las movilizaciones se produzcan por la proximidad del nuevo periodo electoral, teniendo en cuenta que con el ejecutivo actual no se ha cerrado ningún acuerdo marco. "María Guardiola no ha firmado todavía un acuerdo marco con los representantes legales de los trabajadores de la Administración General".

Por lo tanto, añade, "obedece a una dejación de funciones del gobierno, obedece a que llevamos más de año y medio esperando a que se convoque una mesa y unos grupos de trabajo que nos permitirían hablar de esto y siempre ha habido excusas: Ahora no toca, ahora no hay dinero, ahora hay un adelanto electoral...".

Para el representante de CCOO se trata de excusas porque "hay dinero", lo que ocurre es que están "regalando ayudas fiscales a las grandes eléctricas" que tienen beneficios por encima de 10.000 millones de euros, cuyo impacto "daría para sufragar" la equiparación salarial que vienen reclamando.

Por tanto, no es un problema de dinero, sino de "preferencias", que en este caso pasan por "primar a las grandes empresas en contra de las distintas reivindicaciones de los trabajadores de la Junta de Extremadura, que son los que menos cobran de este país".