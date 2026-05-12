Cuatro detenidos y más de un kilo de cocaína incautado en una operación policial en Badajoz

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BADAJOZ, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, y se han incautado de más de un kilo de cocaína en una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en la barriada de Antonio Domínguez de Badajoz.

La investigación comenzó a principios de este año en torno a un punto de venta de droga muy activo ubicado en la barriada de Antonio Domínguez, respecto del que agentes del Grupo de Estupefacientes de Badajoz pudieron determinar que el principal investigado no solo vendía la sustancia desde la vivienda, sino que además la repartían mediante el método conocido como 'Telecoca'.

A través de este método, los presuntos vendedores concertaban un punto de encuentro con los compradores, al que se desplazaban en turismos o motocicletas hasta lugares seguros donde se efectuaban las transacciones.

Fue durante esas transacciones cuando el pasado miércoles, 6 de mayo, se produjeron las primeras dos detenciones y se incautaron varias cantidades de sustancia estupefaciente, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Además, de forma simultánea se procedía en la barriada de San Roque, a la detención del responsable del grupo, tras lo que se practicaron dos registros domiciliarios en las viviendas que conformaban el punto de venta y morada de éste, ubicados en la Calle Sebastián Montero de Espinosa.

Destaca la Policía Nacional que durante los registros se localizó una bolsa de deporte en el tejado de una vivienda colindante, que contenía más de 1 kilogramo de cocaína, y que previamente una mujer que residía en uno de los domicilios, había intentado ocultar.

En total, el operativo se ha intervenido un total de 1.155 gramos de cocaína, 53 gramos de sulfato de anfetamina, 45 gramos de hachís, 4.600 gramos de marihuana, 3.910 euros en efectivo, 3 motocicletas y 2 turismos.

Los detenidos son una mujer y tres hombres de entre 32 y 44 años, que fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos y la puesta en libertad de los demás bajo fianza.