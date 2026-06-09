Las cuentas extremeñas de 2026 siguen su trámite tras tumbar PP y Vox las enmiendas de totalidad de PSOE y Unidas

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, siguen el pleno de totalidad de los Presupuestos 2026 en la Asamblea. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2026 continúa su trámite en la Asamblea tras tumbar este martes, día 9, PP y Vox las enmiendas a la totalidad formulada sobre las cuentas por parte del PSOE y de Unidas, respectivamente.

La enmienda de totalidad del PSOE, que solicitaba la devolución de las cuentas a la Junta, ha recibido únicamente el apoyo también de Unidas, y el voto en contra en bloque del PP y de Vox.

A su vez, la enmienda de totalidad de Unidas por Extremadura, que también reclamaba la devolución de los presupuestos al Gobierno regional, ha sido apoyada también por el PSOE, y al igual que en el caso anterior ha sido rechazada con los votos en contra del PP y de Vox.

En defensa de su enmienda, el secretario general del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, ha señalado que los PGEx 2026 elaborados por el Gobierno PP-Vox en la región "no están a la altura de Extremadura", así como que no se van a poder ejecutar, por lo que ha reclamado la devolución de las cuentas por la "injusticia fiscal" que encierran, y por el "daño" que hacen a colectivos como los jóvenes o la cooperación al desarrollo, entre otros muchos.

A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos subrayaba que este presupuesto nace del "acuerdo de la vergüenza" entre PP y Vox, por lo que tienen la "obligación moral y ética" de pedir la devolución de un presupuesto con un alma "muy fea".

Los 'populares', en boca de su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, considera que el PSOE ha demostrado con esta enmienda que no presenta ninguna "alternativa" al Gobierno de María Guardiola y que "no tiene nada que ofrecerle a los extremeños".

La portavoz de Vox, Inés Checa, por su parte, ha defendido las primeras cuentas del gobierno de coalición con el PP porque recogen postulados de su formación como la prioridad nacional o la bajada de impuestos, así como que tienen una "prioridad muy clara", como es que "los recursos de los extremeños se quedan con los extremeños".

CALENDARIO DE TRAMITACIÓN

Tras superar por tanto el debate de totalidad de este martes, los PGEx 2026 continúan su tramitación parlamentaria, según el calendario fijado.

Así, este miércoles y jueves, días 10 y 11, comparecerán ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea altos cargos de la Junta para explicar las cuentas regionales departamento por departamento.

Ya el próximo viernes, día 12, se abrirá el plazo de presentación de enmiendas parciales, que podrán formularse hasta el 26 de junio.

A continuación, el 13 de julio la Mesa de la Comisión de Hacienda y Presupuestos se reunirá para la calificación y admisión a trámite de las enmiendas parciales presentadas; y el 21 de julio la Ponencia de dicha comisión elaborará el informe del proyecto de ley, cuyo dictamen será elaborado entre los días 23 y 24 de julio.

En esas fechas se conocerán las enmiendas parciales que continúan 'vivas' para su defensa ante el pleno que se celebrará los días 29 y 30 de julio en la Asamblea, y en el que se debatirá y votará de forma definitiva el dictamen de los PGEx, que serán previsiblemente aprobados con el voto favorable de PP y Vox.