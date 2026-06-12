Decretada prisión provisional para el detenido por la muerte de un joven en Badajoz

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BADAJOZ, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el detenido por la muerte de un hombre en la capital pacense, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este miércoles 10 de junio.

En concreto, este pasado miércoles la Policía Nacional confirmaba el hallazgo del cuerpo sin vida de David S.E., varón de 32 años y desaparecido el pasado domingo. También informaba de la detención de una persona implicada en los hechos investigados.

Así, el tribunal de instancia ha informado este viernes, a través de un comunicado, de la prisión provisional para el hombre detenido, que está siendo investigado por el presunto delito de homicidio.

Además, la jueza ha decretado el secreto de las actuaciones.

Cabe señalar que este pasado jueves vecinos de la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz han protagonizado un altercado con la Policía Nacional, que se ha saldado con un detenido y varios agentes heridos.

La errónea interpretación de que podría acudir a la zona el detenido por la muerte del hombre de 32 años, desaparecido el pasado domingo y cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la tarde del miércoles, podría ser el detonante de esta reacción violenta, según han indicado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.