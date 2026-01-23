Decretada prisión provisional y sin fianza para el entrenador detenido en Badajoz por delitos sobre pornografía infantil

CÁCERES, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La titular de la plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres, ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz acusado de delitos relacionados con la pornografía infantil.

Las diligencias en concreto se siguen por los presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil y usurpación del estado civil, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en nota de prensa.

El detenido ha pasado en la tarde de este viernes a disposición judicial y tras su declaración se ha decretado su ingreso en prisión.

La magistrada ha levantado de manera parcial el secreto expreso del sumario dando a conocer a las partes el acta de entrada y registro a la vivienda del investigado.

Una vez adoptada la medida cautelar, la Sección de Instrucción del Tribunal de instancia plaza número 2 de Cáceres se inhibirá a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz.