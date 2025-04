El delegado confirma el cierre de la sede de la Policía Nacional en la Plaza Alta de Badajoz, que el alcalde no comparte

BADAJOZ, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado el cierre de las dependencias de la Policía Nacional en la Plaza Alta de Badajoz, una decisión técnica tomada desde dicho cuerpo ante la que el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha reiterado que no la comparte y que considera que la presencia "permanente" de dicho cuerpo en el Casco Antiguo "da un plus de seguridad" a un entorno que, por otro lado, es "seguro".

De esta manera se han pronunciado en declaraciones a los medios tras mantener una reunión en la que también han estado presentes la jefa superior de la Policía Nacional en Extremadura, Elisa Fariñas; el jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, Manuel Veiga; la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés; el primer teniente de alcalde Carlos Urueña; el superintendente de la Policía Local en Badajoz, Rubén Muñoz.

En su intervención, José Luis Quintana ha señalado que el cierre "es una decisión policial exclusivamente" y que "por lo tanto para mejorar la seguridad de la ciudad de Badajoz, la decisión la toma la Policía Nacional, entendiendo que va a hacer un mejor uso de los recursos que tiene para actuar". Y es que, además, "cerrar esas dependencias consigue poner más personal en la calle, que es donde entiende que se puede hacer".

Al respecto, ha indicado que el casco histórico es "seguro" y que los índices de delincuencia de Badajoz del año 2024 han bajado con respecto al 2023 a la par que ha expuesto sobre la postura de Gragera que reconoce que lo entiende, que él también ha sido regidor y comprende que reclame peticiones que ve que son "buenas" para la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Badajoz ha agradecido esta reunión "tan rápida" concertada para este martes y al delegado por implicarse en este tema, "aunque obviamente los pareceres o las opiniones sobre este particular difieren". "Yo sí considero, y así lo he manifestado en la reunión y lo he manifestado también públicamente, que la presencia permanente de Policía Nacional en el entorno del Casco Antiguo da un plus de seguridad".

Gragera sí coincide con Quintana en que "no hay que tener ningún tipo de duda respecto a la seguridad del casco histórico", pese a que haya habido momentos y se den "en los que, como en todos los lugares, pueden suceder algunos hechos delictivos" pero que en cualquier caso "es seguro". "También es verdad y considero que la presencia efectiva y permanente de la Policía en un lugar, ya sea Nacional o Local, da ese plus de seguridad y, sobre todo, desincentiva la comisión de ilícitos penales", al hacer que "quien tiene la tentación de delinquir no lo haga en ese entorno", puesto que "esa mera presencia no deja de ser una labor policial pasiva, que hace que mucha gente que tiene esa tentación no lo haga".

