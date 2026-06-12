Detenida la encargada de una empresa de Campo Arañuelo por robar cinco vehículos y 43 catalizadores

Detienen a una mujer por la supuesta sustracción de cinco vehículos y 43 catalizadores en una empresa de Campo Arañuelo (Cáceres). - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

CÁCERES, 12 Jun. (EURPOA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer que ejercía como encargada de una empresa dedicada al reciclaje y recuperación de vehículos de la comarca cacereña de Campo Arañuelo, acusada del robo de cinco vehículos y 43 catalizadores de sus instalaciones.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por los responsables del establecimiento, en la que informaron a la Guardia Civil de la desaparición de cinco vehículos y 43 catalizadores de la empresa.

Las investigaciones permitieron determinar que los hechos se produjeron durante un fin de semana en el que los propietarios no se encontraban en la empresa, y al regresar, detectaron la falta de los vehículos y del material denunciado.

Las gestiones realizadas por los agentes, entre ellas la inspección ocular, la toma de manifestaciones y el análisis de la información obtenida, permitieron centrar las sospechas sobre una mujer que ejercía funciones de encargada en el establecimiento, disponiendo de llaves y acceso habitual a las instalaciones.

La investigación concluyó que los 43 catalizadores sustraídos habrían sido transportados utilizando la furgoneta de la empresa para su posterior venta en establecimientos dedicados a la gestión de residuos metálicos, ubicados fuera de la provincia cacereña.

Con las pruebas e indicios obtenidos durante la investigación, la Guardia Civil procedió a la detención de una mujer como supuesta autora del hurto de los vehículos y de los 43 catalizadores, y pudieron recuperarse los vehículos robados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.