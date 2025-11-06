Detenido en Almendralejo un estafador que robaba dinero y jojas a mujeres a las que conocía en redes sociales

Archivo - Un agente de la Policía Nacional, de espaldas, en servicio. - EDUARDO PARRA/EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de diversos hurtos y estafas a mujeres mayores a las que conocía por redes sociales y con las que se citaba en sus casas, y sobre el que pesaban hasta seis reclamaciones judiciales de varios puntos del país, dos de ellas para su ingreso en prisión, donde ya se encuentra.

La investigación se inició el pasado mes de octubre cuando, en la Oficina de Denuncias de la Policía Nacional de Badajoz una mujer denunciaba que de su domicilio le habían sustraído 600 euros en efectivo, además de unas tarjetas bancarias con las que posteriormente se efectuaron diversos cargos y extracciones de efectivo.

La denunciante señaló que había conocido a un varón en redes sociales y que tras comenzar una amistad, llegaron a concretar una cita en el domicilio de la misma, situación que el supuesto autor aprovechó para cometer el ilícito penal.

De la investigación se hizo cargo el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Policía Judicial de Badajoz, quienes centraron su investigación inicial en la identificación del supuesto autor, que en redes sociales continuamente utilizaba nombres e identidades falsas, señala la Policía en una nota de prensa.

Los agentes lograron identificar al supuesto responsable, descubriendo que sobre él rezaban numerosas reclamaciones judiciales en vigor, dos de ellas para ingreso en prisión, además de diversas personaciones ante juzgados de todo el territorio nacional.

Con toda la información recabada se inició un dispositivo policial centrado en el control de redes sociales del individuo, con el objetivo de anticipar sus movimientos, averiguando que iba a tener lugar una de esas citas, de forma inminente, en la localidad de Almendralejo.

Los investigadores de Badajoz se desplazaron rápidamente al lugar de encuentro, tomando "extremas precauciones" para no ser detectados, ya que el investigado efectuaba "exhaustivas vigilancias previas", a sabiendas de sus situación de reclamado judicial.

Los agentes consiguieron así detectar al investigado sentado en una cafetería frente al lugar acordado, procediendo de inmediato a su detención, portando entre sus pertenencias 2.000 euros en efectivo y diversas joyas de oro.

ESTAFA DEL GIGOLÓ

El detenido se dedicaba a la conocida estafa del Gigoló, consistiendo en la seducción o el engaño de mujeres mayores que él, a través de perfiles en distintas redes sociales o páginas de contacto. Una vez conseguía ganarse su confianza, concretaba una cita en sus domicilios sustrayendo, al descuido, dinero, joyas y tarjetas bancarias.

El detenido es un varón de 48 años de edad, con numerosos antecedentes policiales y seis reclamaciones judiciales, quien fue puesto ante la Autoridad Judicial de Alemendralejo y posteriormente ingresado en prisión.