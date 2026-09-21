Detenido un conductor cuando circulaba por la A-66 a la altura de Plasencia con medio kilo de hachís

Efectos interceptados al detenido en Plasencia - GUARDIA CIVIL

Fue interceptado por conducir sin usar el cinturón de seguridad y hablando por el móvil

PLASENCIA (CÁCERES), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 37 años cuando circulaba por la A-66 a la altura de la localidad cacereña de Plasencia con medio kilogramo de hachís en su vehículo, que transportaba distribuido en cinco paquetes.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de septiembre, cuando una patrulla que se encontraba en la A-66 identificó al conductor de un vehículo para notificarle dos infracciones en materia de tráfico y seguridad vial, ya el conductor circulaba sin hacer uso del cinturón de seguridad y hablando por el teléfono móvil durante la conducción.

En el transcurso de la identificación, los agentes observaron una conducta anómala en el conductor y único ocupante del vehículo, por lo que procedieron a la inspección del turismo, en el que localizaron distintos paquetes que contenían una cantidad aproximada de 0,500 kilogramos de hachís.

Asimismo, el varón portaba entre sus pertenencias la cantidad de 365 euros en metálico, en billetes de diferente valor, que por su fraccionamiento pudieran proceder de actividades relacionadas con el menudeo de sustancias estupefacientes, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, y tanto la droga, como el dinero en efectivo, han sido intervenidos y puestos, junto con el detenido, a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.