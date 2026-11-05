Detenido un conductor en Villanueva de La Vera cuando circulaba con más de 300 gramos de cocaína y éxtasis

Drogas incautadas en la comarca de La Vera - GUARDIA CIVIL

El vehículo circulaba realizando maniobras peligrosas por la carretera EX-203

VILLANUEVA DE LA VERA (CÁCERES), 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor, tras una persecución por la carretera Ex-203, en la comarca cacereña de La Vera, que postaba con 300 gramos de cocaína y éxtasis en su vehículo.

Los hechos ocurrieron este pasado miércoles, cuando los agentes observaron cómo un vehículo circulaba realizando "maniobras anómalas, con bruscos movimientos del volante, aceleraciones y frenazos", además de invadir tanto el carril contrario como el arcén, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Ante esta situación, los agentes activaron las señales luminosas y acústicas del vehículo oficial para ordenar al conductor que se detuviera, pero "lejos de atender las indicaciones policiales, éste aceleró al llegar a Villanueva de la Vera" tratando de huir por distintas calles de la localidad, poniendo en peligro a peatones y vehículos.

Durante el seguimiento del turismo, los agentes observaron cómo el conductor arrojaba por la ventanilla una bolsa, mientras el vehículo continuaba unos metros más hasta que finalmente se detuvo, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez identificado el conductor, los agentes comprobaron que tenía el permiso de conducir caducado desde junio de 2026, además, al recuperar la bolsa que había arrojado metros antes, encontraron en su interior otras dos bolsas con sustancias estupefacientes, concretamente 206 gramos de cocaína, así como otra sustancia que resultó ser MDMA, comúnmente conocida como éxtasis, con un peso de 102 gramos.

Posteriormente, una patrulla de Tráfico le realizó las correspondientes pruebas de detección de drogas, en las que arrojó un resultado positivo, por lo que también se le atribuye un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes.

El hombre fue detenido como supuesto autor de delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria y por conducir bajo la influencia de drogas, además de por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias para su puesta a disposición de la autoridad judicial.