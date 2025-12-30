Detenido el cuidador de un anciano en un pueblo de Cáceres por apropiarse de más 50.000 euros

Imagen del Cuartel de la Guardia Civil de Coria (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Coria (Cáceres) han detenido a un hombre por los delitos de estafa y apropiación indebida, en una investigación iniciada el pasado mes de mayo tras el fallecimiento de un varón de 87 años, en una localidad de la comarca cacereña de Sierra de Gata.

Al detenido, un hombre de 36 años, se le atribuyen los supuestos delitos de estafa continuada y apropiación indebida ocurridos entre 2022 y 2025, ya que se habría apropiado de más de 50.000 euros pertenecientes al hombre al que cuidaba.

Tras el fallecimiento del anciano y sin que existiera relación con la causa de la muerte, se detectaron movimientos bancarios que no se correspondían con sus gastos habituales. El análisis de la documentación recopilada y de los extractos de su cuenta permitió comprobar la existencia de operaciones que no se ajustaban al perfil de una persona de 87 años, enferma y vulnerable.

Asimismo, los investigadores detectaron transferencias de importantes cantidades de dinero desde la cuenta del fallecido hacia otra cuenta en una entidad bancaria distinta. La trazabilidad de estos movimientos permitió identificar como destinatario final del dinero a la persona que, sin guardar vínculo familiar con la víctima, se había encargado de sus cuidados durante años.

Igualmente se constató "el uso indebido y abusivo" de la tarjeta bancaria asociada a la cuenta del fallecido, que habría sido utilizada para gastos personales del cuidador y no para atender las necesidades del anciano.

Como resultado de la investigación, este mes de diciembre se ha procedido a la localización y detención del supuesto autor de los hechos, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente informa la Guardia Civil.