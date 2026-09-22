Detenido un hombre de 33 años en Torremocha tras incautarle diversas cantidades de éxtasis y marihuana

Drogas intervenidas al detenido en Torremocha - GUARDIA CIVIL

TORREMOCHA (CÁCERES), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 33 años en la localidad cacereña de Torremocha, acusado de tráfico de drogas, tras incautarle en su vehículo 31 pastillas de éxtasis (MDMA) y 22 gramos de marihuana.

La actuación tuvo lugar cuando agentes de la Guardia Civil que patrullaban por la localidad de Torremocha observaron un vehículo estacionado en la carretera EX-206, cuyo conductor permanecía en su interior, y al aproximarse a él para identificar a su único ocupante, se percataron de "un fuerte olor a marihuana que se desprendía del interior del vehículo".

Ante esta situación, consultaron la base de datos oficial y comprobaron que a este hombre le constaban antecedentes penales y policiales relacionados con la tenencia de drogas, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Por este motivo, los agentes registraron el turismo y hallaron en la parte delantera 31 pastillas de color rosa que, tras comprobaciones con un narco test, resultaron ser éxtasis (MDMA), mientras que en el maletero encontraron dos envoltorios plásticos con una sustancia herbácea de color verde, comprobando posteriormente que se trataba de cogollos de marihuana.

Ante estas evidencias, los agentes intervinieron las sustancias estupefacientes y detuvieron al hombre, residente en la provincia de Badajoz, por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

El detenido, junto a la droga aprehendida y las diligencias policiales instruidas, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.