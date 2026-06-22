Detenido un hombre de 42 años por provocar un incendio cerca a la A-66 al altura de Plasencia

Incendio en la provincia de Cáceres - GUARDIA CIVIL

También se investiga a otro hombre por un incendio cerca de Ibahernando

PLASENCIA (CÁCERES), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 42 años acusado de provocar un incendio en las proximidades de la autovía A-66, dentro del término municipal de la localidad cacereña de Plasencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio, cuando agentes que circulaban por esta carretera y observaron un incendio, por lo que acudieron de inmediato para señalizar y salvaguardar la seguridad del resto de usuarios de la calzada.

A su vez, alertaron a la central para que se activasen los medios de extinción de incendios, tras lo que vieron oculto a un hombre cerca del origen del incendio, por lo que fue interceptado e identificado, y se comprobó que entre sus enseres portaba dos mecheros y unos guantes con restos vegetales, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Señala que la "pronta actuación de los agentes y de los servicios de extinción de incendios fue crucial" para que en la misma mañana el incendio quedase controlado y la superficie quemada no alcanzase un amplio terreno.

Con las pruebas recabadas, los agentes detuvieron al hombre, de 42 años, por la presunta comisión del delito de incendio forestal.

INVESTIGADO EN IBAHERNANDO

Por otra parte, la Guardia Civil ha investigado a un hombre de 53 años por provocar un incendio cerca de la localidad cacereña de Ibahernando cuando realizaba labores agrícolas con un tractor.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 junio, cuando una patrulla recorría una vía de comunicación próxima a la localidad de Ibahernando, cuando detectó una columna de humo procedente de un terreno enmarcado en una Zona de Especial Protección para las Aves, Red Natura 2000.

Al llegar a la zona, los agentes observaron que se había iniciado un incendio en una finca donde se estaban realizando labores agrícolas con el uso de un tractor, cuyo conductor, un hombre de 53 años, utilizaba un brazo de discos y durante las labores de corte, aparentemente, produjo una chispa la cual causó el origen del incendio.

Además, el hombre no disponía de los medios obligatorios que marca la normativa para este tipo de trabajos en época de peligro alto de incendios, tales como un extintor, mochila extintora, apunta la Guardia Civil, que añade que la patrulla comprobó también que la llamada alertante no procedía del propio causante del incendio.

Por todos estos acontecimientos, este hombre ha sido investigado por la presunta comisión de un delito de incendio forestal.

Las actuaciones han sido llevadas a cabo por agentes de Malpartida de Plasencia y del Seprona, han permitido poner a disposición judicial a los presuntos autores de ambos incendios.