Detenido un hombre por robar joyas valoradas en 3.000 euros en una joyería de Azuaga

Joyas sustraidas en Azuaga - GUARDIA CIVIL

Entró en el establecimiento con peluca, gafas y mascarilla para solicitar a la dependienta que le mostrara algunas prendas de oro

AZUAGA (BADAJOZ), 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Valverde de Llerena como presunto autor del robo de joyas valoradas en unos 3.000 euros de una joyería de Azuaga.

Los hechos ocurrieron a mediados de junio, cuando la propietaria de una joyería del municipio pacense de Azuaga denunció la sustracción de dos cadenas y un colgante de oro, valoradas en 2.951 euros.

Según relató, un hombre con peluca, gafas y mascarilla entró en el establecimiento comercial y tras solicitar a la dependienta que le mostrara unas alhajas que tenía intención de comprar, aprovechó su descuido para cogerlas y salir huyendo del comercio.

Ante estos hechos, y al tratarse de material susceptible para su comercialización en establecimientos de compra-venta de oro, la Guardia Civil inspección en el trancurso de la investigación las empresas más próximas y limítrofes a la provincia, hasta que la totalidad de las alhajas sustraídas fueron localizadas en dos tiendas de Sevilla.

Con la identidad del hombre que las entregó, así como indicios obtenidos, la semana pasada se localizó a este hombre y se le detuvo por su implicación en la sustracción de las joyas, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Una vez instruidas las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia en Llerena.