Detenido el presunto autor de un apuñalamiento durante un altercado en Casatejada

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

CASATEJADA (CÁCERES), 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones tras un apuñalamiento a otro varon ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad cacereña de Casatejada.

Los hechos ocurrieron sobre las 2,00 horas de la madrugada de este viernes, cuando la Guardia Civil recibió varias llamadas de vecinos del municipio alertando de un altercado en las inmediaciones del polideportivo municipal de Casatejada, donde, al parecer, una persona había resultado herida por arma blanca.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil que, a su llegada, auxiliaron al herido en primera instancia hasta la llegada de los servicios sanitarios, y comprobaron que la víctima presentaba diversas heridas de arma blanca de distinta consideración.

Una vez en el lugar, los servicios sanitarios prestaron asistencia al herido y procedieron a su traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Mientras, tras la práctica de diversas gestiones de investigación, los agentes lograron localizar y detener a un hombre como presunto autor de los hechos, según informan fuentes de la Guardia Civil, que señala que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de lo sucedido.