Detenido el presunto autor de un robo con violencia a un vecino de Montijo cuando sacaba dinero de un cajero

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil busca a otras dos personas como presuntas coautoras del robo

MONTIJO (BADAJOZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor del robo con violencia e intimidación a un vecino de Montijo, tras sacar dinero del cajero de una entidad bancaria de su misma localidad.

Los hechos se produjeron a finales del mes de febrero, cuando un vecino de la localidad, de avanzada edad, comunicó a la Guardia Civil que mientras se encontraba retirando dinero en efectivo de un cajero de una entidad bancaria del municipio, varios jóvenes le habrían asaltado y tras forcejear con uno de ellos, consiguieron apoderarse de los 1.000 euros que acababa de sacar.

Con los datos aportados y gestiones practicadas en el transcurso de esta investigación, los agentes pudieron indagar que se trataba de tres personas sin domicilio conocido y con numerosos antecedentes por hechos similares.

Una vez identificados, se pudo saber que uno de ellos se encontraba privado de libertad cumpliendo condena por otras causas, en el Centro Penitenciario de Alicante, instalación donde se le localizó e instruyeron diligencias como investigado por su presunta implicación en el delito de robo con violencia e intimidación de Montijo.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montijo, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación continúa para tratar de localizar a los dos coautores de la acción, puesto que continúan en paradero desconocido.

USO SEGURO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Para el uso de cajeros automáticos de forma segura, la Guardia Civil aconseja que, al elegir la ubicación, se utilicen cajeros situados dentro de bancos o en centros comerciales concurridos, con cámaras de seguridad y vigilancia constante.

También recomienda evitar zonas aisladas, eligiendo cajeros cajeros en áreas abiertas y visibles, así como evitar aquellos escondidos detrás de esquinas o estructuras que puedan facilitar robos.

Igualmente, aconseja usar el cajero de día, cuando hay mayor visibilidad y más personas alrededor, y mantenerse en alerta, observando el entorno antes y durante el uso del cajero. En caso de ver a personas sospechosas o sentirse incómodo, la Guardia Civil recomienda buscar otro cajero.

Tras la operación, añade, lo recomendable es guardar rápidamente el dinero, la tarjeta y el recibo, sin contarlos en público.