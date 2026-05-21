Detenido uno de los presuntos autores del robo en una fábrica de pimentón de La Vera

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan la zona - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado esclarecer un robo con fuerza cometido el pasado mes de marzo en una fábrica dedicada a la producción de pimentón en la localidad cacereña de Cuacos de Yuste, en la comarca de La Vera, y han logrado detener a uno de los presuntos autores, un varón de 31 años.

La investigación continúa para la localización y posterior detención de otros dos varones, que ya se encuentran identificados, por su supuesta participación en los hechos.

La actuación se inició tras la denuncia presentada por la empresa afectada, que alertó de la sustracción de aproximadamente 1.000 metros de cable de cobre del interior de las instalaciones, además del robo de una carretilla elevadora.

Los autores también ocasionaron importantes daños materiales en la fábrica, lo que obligó a detener temporalmente la producción y provocó cuantiosas pérdidas económicas.

Según la valoración aportada por el denunciante, el perjuicio total ocasionado, entre el material sustraído, los daños y el lucro cesante derivado de la paralización de la actividad, asciende a más de 74.000 euros, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la investigación, los agentes han realizado numerosas gestiones y han recabado información que ha permitido reconstruir parte de los movimientos realizados por los presuntos autores.

En una finca cercana, fue localizada la carretilla elevadora sustraída, que presuntamente había sido utilizada para arrancar y transportar el cableado de cobre y en el momento de su hallazgo todavía contenía restos del material robado.

Además, en las inmediaciones de la fábrica se localizaron diversas herramientas y piezas pertenecientes a un vehículo, indicios que podrían estar relacionados con la comisión del robo.

Las investigaciones permitieron finalmente identificar a los tres presuntos implicados, todos ellos residentes en la Comunidad de Madrid y con antecedentes por delitos similares.

La detención del principal investigado se llevó a cabo con la colaboración de agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones en relación con estos hechos.