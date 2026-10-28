Un detenido por el robo de una moto de gran cilindrada en Cáceres recuperada cuando iba a ser despiezada

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CÁCERES, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 40 años de edad como presunto autor del robo de una motocicleta de gran cilindrada, que ha sido recuperada dispuesta para su despiece tras ser sustraída de un garaje comunitario de la Calle la Bondad de Cáceres.

La investigación se inició con la denuncia que interpuso la víctima el pasado día 19 de octubre en dependencias de la Comisaría Provincial de Cáceres, indicando que el robo se debió producir durante el fin de semana anterior pero que no se percató de la sustracción hasta ese lunes, fecha en la que interpuso la denuncia. La víctima, además, publicó el robo en sus redes sociales y medios locales para así intentar recuperarla.

El grupo de delitos contra el patrimonio de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cáceres se ha hecho cargo de la investigación y ha llevado a cabo las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos, logrando identificar al autor del robo mediante la visualización de las grabaciones del sistema de vigilancia del que dispone el garaje.

Los agentes continuaron la investigación llevando a cabo una vigilancia "discreta" sobre el presunto autor de los hechos, y averiguaron que el mismo accedía de forma "asidua" a una nave situada en el Polígono de la Charca Musia, según indica en nota de prensa la Policía Nacional.

De igual modo, los policías actuantes pudieron cerciorarse de que en el interior de dicha nave se encontraba la motocicleta sustraída, procediendo a la detención del autor y a la recuperación de la moto que se encontraba ya "parcialmente desguazada".