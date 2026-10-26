Detenido un vecino de Montijo cuando circulaba con 40 gramos de cocaína

Droga y dinero incautados al detenido en Montijo - GUARDIA CIVIL

MONTIJO (BADAJOZ), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de la localidad pacense de Montijo acusado de tráfico de drogas, al ser sorprendido cuando circulaba con 40 gramos de cocaína en su coche.

La actuación tuvo lugar la madrugada del pasado viernes, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron un vehículo que circulaba en actitud sospechosa por una calle de Montijo, por lo que al identificar a su conductor, comprobaron que se trata de un vecino de esta población con numerosos antecedentes policiales.

Ante esta situación, los agentes realizaron un registro de sus pertenencias, y encontraron oculto en el interior del turismo una bolsa que contenía 39 gramos de cocaína en polvo, una droga, de la que podría obtenerse en el mercado ilícito unas 180 dosis, según señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Además de la sustancia estupefaciente intervenida se hallaron 820 euros, cuyo origen presumiblemente guarda relación con las transacciones previas de la venta de la droga.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de este hombre, que fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias, junto al detenido han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Montijo.