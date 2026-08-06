Detenido un vecino de Orellana tras intentar atracar el estanco de la localidad y ser repelido por el encargado

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Orellana como presunto autor de la tentativa robo en el estanco del municipio pacense este jueves, 6 de agosto.

El individuo entró en el local esgrimiendo un arma de fuego y amenazó al encargado que se encontraba en su interior con la intención de robarle, pero ante la fuerte oposición recibida y al sentirse sorprendido emprendió la huida a pie por las calles de la localidad.

Con la descripción del presunto autor, un vecino del municipio con un amplio historial delictivo, la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, montó un dispositivo de cierre y búsqueda. Minutos más tarde, pudo ser localizado en las inmediaciones de su domicilio, oculto en una vivienda.

Una vez que se instruyan las correspondientes diligencias, junto con el detenido, serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial.