Detenido en Villanueva de la Serena el autor de un robo de material de obra en un camping de Talarrubias

Un agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva de la Serena (Badajoz) como presunto autor de un delito de robo y daños en un camping ubicado en el término municipal pacense de Talarrubias, que se encontraba en obras de ampliación y remodelación.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril, cuando unas personas accedieron al interior del recinto forzando sus accesos para apoderarse de distinto material de obra y construcción, como maquinaria y otras herramientas, valorado todo ello en unos 7.500 euros.

La Guardia Civil ha especificado, a través de un comunicado, que la investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por una responsable de la empresa, que es la encargada de ejecutar las obras. Esta misma mujer trasladó al instituto armado que los autores de la acción delictiva causaron cuantiosos daños en las instalaciones, pudiendo ascender estos a unos 10.500 euros.

Con las gestiones practicadas en el trascurso de la investigación para el esclarecimiento de los hechos, la Guardia Civil obtuvo las suficientes pruebas incriminatorias para poder implicar en los hechos a un vecino de Villanueva de la Serena, que ya cuenta "con un amplio historial delictivo".

Ha sido este pasado martes cuando, finalmente, el cuerpo de seguridad ha localizado y detenido a dicho hombre como presunto autor del robo del material de obra y construcción y de los daños ocasionados en las instalaciones del establecimiento turístico.

Las diligencias instruidas junto al detenido han sido puestas a disposición de la autoridad judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque (Badajoz).