Detenido en Villanueva de la Serena con heroína preparada para su venta y metanfetamina en roca

Droga intervenida - GUARDIA CIVIL

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Villanueva de la Serena a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública por traficar con droga, al transportar 78 papelinas de heroína preparadas para la venta, así como cerca de 8 gramos de metanfetamina en roca.

La actuación tuvo lugar el pasado miércoles, dentro de los dispositivos de servicios establecidos para la prevención de acciones delictivas, cuando los agentes de la Guardia Civil interceptaron un vehículo que circulaba por la carretera de Entrerríos.

Una vez identificado su conductor, vecino de Villanueva de la Serena con numerosos antecedentes policiales, mostró una actitud "esquiva y nerviosa" y, ante las sospechas de que pudiera portar algún objeto de ilícita procedencia, inspeccionaron sus pertenencias.

Fue en este preciso momento, cuando al apearse del vehículo lanzó una pelota al exterior de la vía y , una vez localizada, se pudo saber que la intención era desprenderse de ella para eludir la acción de la justicia, ya que en su interior transportaba 78 papelinas de heroína preparadas para la venta, así como cerca de 8 gramos de metanfetamina en roca.

Con las pruebas incriminatorias y una vez en dependencias oficiales se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con droga.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.