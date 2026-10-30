Detenido en Zafra un conductor sin permiso en vigor y con una orden de ingreso en prisión

Agentes de la Guardia Civil con una persona detenida - GUARDIA CIVIL

ZAFRA (BADAJOZ), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad pacense de Zafra a un hombre que conducía un vehículo sin permiso en vigor para ello y que tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión dictada por la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Badajoz por un delito de atentado contra la autoridad.

Los hechos ocurrieron este pasado martes día 27, cuando agentes del destacamento de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Zafra estaban realizando un control de seguridad vial en la N-432 e identificaron al conductor de un turismo.

Dicha persona manifestó de "forma vehemente" que circulaba con "extrema urgencia" debido a que su pareja, que viajaba en el mismo vehículo y que estaba embarazada, se encontraba indispuesta.

Así, y "anteponiendo la salud de la ciudadana y la asistencia humanitaria", los agentes permitieron que el vehículo continuara su marcha hacia el Hospital de Zafra.

Posteriormente, con las comprobaciones y verificación realizadas en la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los agentes descubrieron que al turismo le figuraba la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, que el conductor carecía de permiso de conducción en vigor, además de constarle una orden de su búsqueda, detención e ingreso en prisión para cumplir una pena privativa de libertad de cuatro meses por un delito de atentado contra la autoridad.

Por ello, y ante la sospecha de que esta persona estaba empleando "maniobras evasivas" para eludir su identificación, control y detención, se solicitó el apoyo de otras patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.

De esta forma, y una vez localizado, se procedió a su detención, instrucción de las correspondientes diligencias y traslado al Centro Penitenciario de Badajoz, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

(Mäs información en Europa Press)