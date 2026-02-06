Detenidos doce miembros de una organización dedicada a traficar con droga en sus viviendas de la comarca de Zafra

1049416.1.260.149.20260206123538 Momento de la Operación Maestranza - GUARDIA CIVIL

ZAFRA (BADAJOZ), 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a doce miembros de un clan familiar, seis hombres y seis mujeres, como presuntos miembros de una organización delictiva dedicada a traficar con droga en sus propios domicilios de la comarca pacense de Zafra-Rio Bodión

Este es el resultado de la Operación 'Maestranza Blanca', que se ha saldado con la detención de seis hombres y seis mujeres, vecinos de las localidades pacenses de Zafra y Burguillos del Cerro como presuntos autores de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización delictiva, así como a un vecino de Villafranca de los Barros por obstrucción a la justicia.

Esta operación se inició a finales del pasado año, cuando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zafra detectó la existencia de "narcoviviendas" activas en la comarca de Zafra-Rio Bodión, unos inmuebles en los que residían los integrantes de grupo delincuencial con vínculo familiar, donde consumidores de la zona acudían a comprarla.

Con toda la información, fue en la mañana del pasado lunes, cuando con la colaboración Unidad Orgánica Policía Judicial, Usecic y Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, GRS de Sevilla y León, y coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Zafra, se llevó a cabo el registro de cuatro inmuebles en Zafra y Burguillos del Cerro.

Según relata la Guardia Civil en nota de prensa, algunas de estas viviendas contaban con sistemas artesanales en las puertas para reforzar la seguridad de la vivienda, con cerrojos y barras de hierro anclados a la pared con el objetivo de obstaculizar el acceso.

En los domicilios se intervino, además de una pequeña cantidad de cocaína y heroína, material para la dosificación y venta de la droga, 7.350 euros supuestamente obtenidos del tráfico de sustancias estupefacientes, dispositivos móviles, básculas de precisión, así como libretas con anotaciones de ventas relacionadas con el comercio clandestino de la droga.

Con todas las pruebas incriminatorias, la operación se ha saldado con la detención del grupo, todos ellos con antecedentes policiales (alguno por hechos similares), a los que se les considera presuntos autores de delito contra la salud pública al traficar con droga y organización delictiva.

Además, los agentes han detenido un vecino de Villafranca de los Barros, por su presunta implicación en un delito de obstrucción a la justicia durante el desarrollo de esta investigación.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su libertad con cargos.