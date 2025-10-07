Detenidos dos jóvenes por tráfico de drogas durante la Feria de Zafra al ser sorprendidos con cocaína y MDMA

ZAFRA (BADAJOZ), 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, vecinos de Los Santos de Maimona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con droga en el recinto ferial de Zafra, al ser sorprendidos con cocaína y MDMA.

Agentes de la Guardia Civil y perros adiestrados en la búsqueda de sustancias estupefacientes del Servicio Cinológico de la Comandancia de Badajoz detectaron la madrugada del pasado domingo, en el recinto ferial, la actitud sospechosa de dos jóvenes, en una zona de gran afluencia de personas.

Una vez identificados cuando se disponían a subir a un vehículo estacionado en las proximidades resultaron ser dos hermanos santeños, que mostraron una actitud "nerviosa y esquiva" ante la presencia policial.

Como consecuencia de ello se llevó a cabo la inspección superficial tanto de sus pertenencias como del vehículo y se localizaron ocultas entre sus vestimentas y bajo el asiento del copiloto unos 22 gramos de cocaína y MDMA preparadas para su venta, droga de la que se podría obtener en el mercado ilícito unas 100 dosis.

Además de las sustancias tóxicas intervenidas, los agentes hallaron 970 euros en billetes de diverso valor, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas incriminatorias fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, donde se le instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito contra la salud pública al traficar con drogas. Las diligencias, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.

Asimismo, en otras dos actuaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo contra el tráfico de drogas a finales de septiembre, fueron detenidas e investigadas otras dos personas.

La primera de ellas, un vecino de Badajoz, fue interceptado cuando circulaba con su vehículo dentro del término municipal de Villanueva de la Serena, a quien se le intervino en un bolso de mano una tableta con 100 gramos de hachís, de la que podrían extraerse 400 dosis.

Por otra parte, y en la segunda, se desmanteló en un solar del término municipal de Zahínos una pequeña plantación de marihuana que su propietario, vecino de la localidad, cultivaba bajo lonas con un sistema de riego por goteo.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción correspondiente de Villanueva de Serena y Jerez de los Caballeros, respectivamente,