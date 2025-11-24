Detenidos dos pacenses por una veintena de hurtos en comercios de Badajoz, Cáceres y Córdoba

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Badajoz por su implicación en 18 delitos de hurtos de productos de alimentación, cosmética y limpieza en establecimientos comerciales de Badajoz, Cáceres y Córdoba por un importe de 5.000 euros que posteriormente vendía a terceras a un precio muy inferior al de mercado.

La Operación 'Golden Shop' comenzó a finales del pasado verano cuando se investigaba una serie de hurtos dentro de la provincia de Badajoz y Cáceres, todos ellos perpetrados con el mismo procedimiento, mediante el cual varias personas se adentraban en el interior de los locales, les arrancaban las etiquetas y alarmas a los productos que se encontraban a la venta, para ocultarlos en el interior de una mochila y sacarlos del local.

Dentro de las gestiones e indagaciones practicadas en los establecimientos, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Valdebotoa- Badajoz, pudo averiguar la implicación de dos vecinos de Badajoz, ambos con antecedentes policiales por hechos similares, quienes utilizaban un vehículo de su propiedad para trasladarse a las localidades donde cometían los delitos.

Con los dispositivos de servicios dirigidos a la movilidad delictiva de los sospechosos, el pasado martes, en un acceso a Badajoz se pudo interceptar, identificar y registrar el vehículo que ocupaban, y en cuyo interior los agentes intervinieron gran número de productos que acaban de sustraer en dos establecimientos de Cáceres.

Ambos fueron detenidos y se les intruyeron diligencias por su implicación en seis hurtos perpetrados en Badajoz y nueve en Cáceres, así como otros tres que llevaron a cabo en la capital cordobesa.

La investigación no está cerrada, por lo que no se descarta la implicación de los detenidos en otras acciones delictivas perpetradas en Extremadura. Las diligencias junto con los detenidos, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.