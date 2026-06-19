Detenidos un médico y una farmacéutica por estafar 600.000 euros al SES con la facturación irregular de medicamentos

1097689.1.260.149.20260619115325 Investigadores de la Guardia Civil en aduanas - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un médico y una farmacéutica de la comarca pacense de Zafra acusados de estafar más de 600.000 euros al Servicio Extremeño de salud (SES) con la presunta facturación irregular de medicamentos.

Este es el resultado de la Operación 'Nihilum', que la Guardia Civil ha llevado a cabo conjuntamente con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz, que se inició a raíz de las actuaciones desarrolladas por personal perteneciente a la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud, que detectaron supuestas anomalías en la prescripción y facturación de medicamentos que estarían financiados con fondos públicos.

Las investigaciones de los agentes permitieron constatar la presunta actuación concertada entre un médico de familia y la titular de una farmacia dentro del partido judicial de Zafra, quienes "habrían utilizado durante años, recetas emitidas a nombre de pacientes beneficiarios del sistema sanitario público, para obtener medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud", según explica la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante el transcurso de esta "compleja investigación", ha sido necesario el análisis de miles de dispensaciones farmacéuticas, así como historiales de centenares de pacientes y una ingente cantidad de documentación sanitaria, farmacéutica, económica e informática, contando para ello con la colaboración permanente de la Inspección de Farmacia y de Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz.

En el marco de este operativo y coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Zafrense, se llevó a cabo el registro del establecimiento comercial, donde se intervino abundante documentación y soportes informáticos cuyo análisis continúa bajo dirección judicial, tras lo que se detuvo a ambos implicados en la acción delictiva.

Hasta la fecha se han identificado unos 600 afectados, a quienes supuestamente alteraron datos sensibles de sus historiales clínicos para conseguir el fin delictivo, convirtiéndose la operación en "una de las investigaciones sobre fraude farmacéutico de mayor alcance desarrolladas en Extremadura", señala la Guardia Civil.

La estimación económica provisional sitúa el posible perjuicio ocasionado al sistema público sanitario en una cantidad superior a los 600.000 euros, sin perjuicio de futuras actualizaciones derivadas del avance de la investigación.

Las actuaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar el destino final de los medicamentos objeto de la causa y la posible participación de otras personas relacionadas con la trama investigada, mientras las diligencias han sido entregadas y puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente de Zafra.