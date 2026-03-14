Los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas llegan al Juzgado de Villafranca a declarar entre gritos de 'asesinos'

Los detenidos por la muerte de Francisca Cadena llegan a los juzgados de Villafranca de los Barros para declarar - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en la localidad pacense de Hornachos en mayo de 2017 han llegado en la mañana de este sábado al Juzgado de Instancia de Villafranca de los Barros para declarar ante el juez, entre gritos de 'asesinos, asesinos'.

Cerca de un centenar de personas se han congregrado este sábado a las puertas del juzgado de Villafranca de los Barros, al que sobre las 12,30 horas han llegado los detenidos en un coche escoltado por la Guardia Civil que ha entrado directamente por el garaje de los juzgados, lo que ha evitado que los numerosos medios de comunicación que esperaban a las puertas hayan podido captar imágenes de los dos hermanos.

Numerosos agentes de los Cuerpos de Seguridad han blindado la entrada a los juzgados para evitar incidentes, y a los que han llegado a pie tanto el abogado de los detenidos, José Duarte, quién ha evitado hacer declaraciones, y la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero

La declaración ante el juez de los dos detenidos viene precedida de la confesión ante la Guardia Civil del menor de los dos hermanos, quien este pasado viernes admitió ser el autor del crimen de Francisca Cadenas, y exculpó a su hermano mayor, también detenido, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

La vivienda de los dos detenidos está a situada solo unos pocos metros de la de Francisca Cadenas, que permanecía desaparecida desde mayo de 2017, cuando salió de su casa en la localidad pacense de Hornachos.