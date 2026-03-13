Los hijos de Francisca Cadenas se reconocen con "alivio" aunque "destrozados emocionalmente": "Nos queda el duelo"

Los hijos y el marido de Francisca Cadenas atienden a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

HORNACHOS (BADAJOZ), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hijos de Francisca Cadenas han reconocido que han sentido "alivio" cuando han podido conocer el resultado de la desaparición de su madre, aunque se encuentran "destrozados emocionalmente" y subrayan que aún les que queda "una fase muy dura que es pasar el duelo por la muerte" de su madre.

"La verdad que la noticia fue en cierta parte un alivio para toda la familia, pero nos queda una fase muy dura que es pasar un duelo por la muerte de nuestra madre", ha reconocido Javier Meneses Cadenas, quien ha agradecido su trabajo a la UCO y a todos los equipos que han intervenido en la investigación por la desaparición de su madre, así como el "trato" del pueblo de Hornachos y localidades cercanas y de los medios de comunicación.

Su hermano José Antonio ha destacado, a su vez, "todo" lo que la familia ha tenido que vivir durante nueve años "sabiendo que la resolución de esta desaparición estaba apenas a escasos metros de nuestro domicilio".

"Y yo lo que le hago que reflexione cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo es decir cómo esta familia ha convivido sabiendo que a su madre la han asesinado, a su madre y a su esposa la han asesinado, y que esas personas vivían a escasos metros de nuestro domicilio, ha reconocido; al tiempo que ha pedido "justicia".

"Esperamos que se haga justicia. Nosotros confiamos en la justicia plenamente, en el trabajo que ha hecho la UCO. Y confiamos plenamente en que este caso se va a hacer justicia, más que nada por lo que hemos comentado en infinitas ocasiones", ha espetado en declaraciones a los medios este viernes en Hornachos (Badajoz) acompañado de sus hermanos y de su padre.

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